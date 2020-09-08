تقارير: كومان يستقر على خطة برشلونة للموسم الجديد.. ومركز ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير إسبانية، إن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، استقر على المركز الجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني في الملعب.
وتراجع ميسي عن قرار الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعاد للمشاركة في مران فريقه أمس الاثنين لأول مرة منذ استئناف البلواجرانا التدريبات الجماعية تمهيدًا للموسم الجديد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة سيخوض مباراة ودية يوم السبت المقبل، في إطار استعدادات الموسم الجديد.
وأكدت "موندو" أن كومان سيعتمد اللعب بخطة 1-3-2-4، على أن يشغل ميسي مركز الجناح الأيمن "الوهمي"، ما يعني أن الأرجنتيني سيبدأ اللعب في الجهة اليمنى، على أن يتم منحه الحرية الكاملة للتحرك الأمامي وفي العمق بجانب تحريره من الأدوار الدفاعية.
وأضافت الصحيفة الكتالونية، أنه في الناحية اليسرى سيعتمد كومان على جناح أيسر صريح مثل عثمان ديمبلي، أنسو فاتي أو فرانسيسكو ترينكاو.
جدير بالذكر أن كومان تولى القيادة الفنية لبرشلونة عقب إقالة كيكي سيتين في أعقاب الخسارة المهينة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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