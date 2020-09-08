رياضة | رابطة الدوري الإنجليزي تعلن تقديم طعن لتبرئة ديربي كاونتي من انتهاك اللوائح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإنجليزي تعلن تقديم طعن لتبرئة ديربي كاونتي من انتهاك اللوائح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أنها ستقوم بالطعن على قرار لجنة انضباط مستقلة بتبرئة ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية من انتهاك لوائح تقييم القيمة المالية للاعبين.

واتهمت الرابطة ديربي بانتهاك لوائح الربح والاستدامة بالإضافة إلى اللوائح التي تحكم تقييم القيمة المالية للاعبين.

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ورفضت اللجنة الاتهامين الشهر الماضي لكنها وجدت أن صياغة وثيقة استهلاك الدين كان يمكن أن تكون أوضح في قوائم ديربي المالية.

وقالت الرابطة في بيان "إدارة رابطة الدوري الإنجليزي قررت الطعن على نتيجة تقرير لجنة الانضباط المستقلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى ديربي كاونتي".

وأضافت "الطعن محدد على التهمة الثانية فقط الخاصة بسياسة النادي فيما يتعلق باستهلاك الأصول غير الملموسة".