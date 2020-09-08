رياضة | تعرف على موعد أولى مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد أولى مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لانطلاقة الموسم الكروي في إنجلترا، ببداية مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل 2020/2021.

وكان من المقرر أن يبدأ النادي السماوي مشواره من الجولة الأولى، باستضافة فريق أستون فيلا على ملعب الإتحاد، وذلك يوم 12 سبتمبر المقبل.

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ونظراً لامتداد موسم الفريقن حتى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، تقرر تأجيل لقاء الجولة الافتتاحية ضد الفيلانز، حتى إشعار آخر.

وسيبدأ الفريق مشواره الفعلي من ملعب "مولينوكس" بمواجهة فريق وولفرهامبتون واندررز في لقاء الجولة الثانية، والمقرر يوم 21 سبتمبر المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي خسر سباق الدوري الإنجليزي لمصلحة ليفربول، بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 81 نقطة.