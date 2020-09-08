رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة سموحة يوم الخميس 10 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحقق المارد الأبيض فوزًا صعبًا في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الأهلي متصدر الترتيب، وسوف يخصم من القلعة البيضاء 3 نقاط في نهاية الدوري بعد انسحابه من مباراة القمة في الدور الأول.