شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف حرس الحدود ويبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ملف مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس في الجولة الـ25 لبطولة الدوري وبدأ الجهاز التفكير في المباراة الهامة والقوية أمام الإسماعيلي المُقرر لها الجمعة المقبل بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من البطولة ، ويرغب الأهلي في تحقيق نقاط مباراة الأسماعيلي الثلاثة ويرفض الجهاز الفني للأهلي "نغمة" التقليل من شأن الأسماعيلي بسبب تراجع مستواه الفترة الماضية وأخرها الخسارة من المقاصة بأربعة أهداف لهدف في الجولة الماضية وأتفق جهاز الأهلي على أن مباراة الدراويش تبقي قوية وهامة للغاية بعيداً عن موقف الفريقين في الدوري.
وعلى الصعيد ذاته ، يحسم خلال الأيام المقبلة رينيه فايلر موقف محمود عبد المنعم "كهربا" من المشاركة في مباراة الأسماعيلي بعد إنتهاء إيقافه عشرة مباريات من قبل إتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك في الأمارات خلال فبراير الماضي ، ويبحث جهاز الأهلي موقف اللاعب من المشاركة في المباريات بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة كبرى بين كهربا ومحمد الشناوي حارس الفريق تسببت في تغريم اللاعب مليون جنيه قبل أن يعتذر كهربا عن هذا التصرف ويُعلن تقبل العقوبة وسيُحدد فايلر مع جهازه المعاون مصير كهربا من الظهورفي مباريات الفريق المقبلة وأولها لقاء الاسماعيلي الذى يُعد أو مباراة لكهربا بعد إنتهاء إيقافه في مباراة الحدود أمس.
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