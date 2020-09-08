اخبار الرياضه

الأهلي يغلق ملف حرس الحدود ويبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف حرس الحدود ويبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ملف مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس في الجولة الـ25 لبطولة الدوري وبدأ الجهاز التفكير في المباراة الهامة والقوية أمام الإسماعيلي المُقرر لها الجمعة المقبل بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من البطولة ، ويرغب الأهلي في تحقيق نقاط مباراة الأسماعيلي الثلاثة ويرفض الجهاز الفني للأهلي "نغمة" التقليل من شأن الأسماعيلي بسبب تراجع مستواه الفترة الماضية وأخرها الخسارة من المقاصة بأربعة أهداف لهدف في الجولة الماضية وأتفق جهاز الأهلي على أن مباراة الدراويش تبقي قوية وهامة للغاية بعيداً عن موقف الفريقين في الدوري.

 

وعلى الصعيد ذاته ، يحسم خلال الأيام المقبلة رينيه فايلر موقف محمود عبد المنعم "كهربا" من المشاركة في مباراة الأسماعيلي بعد إنتهاء إيقافه عشرة مباريات من قبل إتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك في الأمارات خلال فبراير الماضي ، ويبحث جهاز الأهلي موقف اللاعب من المشاركة في المباريات بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة كبرى بين كهربا ومحمد الشناوي حارس الفريق تسببت في تغريم اللاعب مليون جنيه قبل أن يعتذر كهربا عن هذا التصرف ويُعلن تقبل العقوبة وسيُحدد فايلر مع جهازه المعاون مصير كهربا من الظهورفي مباريات الفريق المقبلة وأولها لقاء الاسماعيلي الذى يُعد أو مباراة لكهربا بعد إنتهاء إيقافه في مباراة الحدود أمس.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يغلق ملف حرس الحدود ويبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا