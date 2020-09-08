ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك وخسارة بيراميدز في الجولة 25.. وقائمة الهدافين بعد هدف وليد سليمان

كتب: ضياء السقا

واصل النادي الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بعد فوزه على حرس الحدود بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان وقفشة، في إطار منافسات الجولة الـ25 من المسابقة.

وكان الزمالك قد فاز أيضا على طلائع الجيش بهدف نظيف، ضمن الجولة ذاتها، فيما خسر بيراميدز من الجونة 2-1.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود:

1- الأهلي 68 نقطة.

2- الزمالك 51 نقطة.

3- بيراميدز 45 نقطة.

4- المقاولون العرب 44 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.

6- سموحة 32 نقطة.

7- إنبي 32 نقطة.

8- مصر المقاصة 30 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

10- الإسماعيلي 30 نقطة.

11- الجونة 28 نقطة.

12- وادي دجلة 27 نقطة.

13- حرس الحدود 26 نقطة.

14- طلائع الجيش 26 نقطة.

15- نادي أسوان 25 نقطة.

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16- المصري 22 نقطة.

17- إف سي مصر 18 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.

قائمة الهدافين

أما على صعيد الهدافين، رفع وليد سليمان رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف مع الأهلي، ليفصله هدف وحيد عن محمد شريف لاعب إنبي، صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، الذي يتصدره عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز برصيد 16 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري المصري:

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.

2-محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف.

3- وليد سليمان لاعب الأهلي، 8 أهداف.

4- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 8 أهداف.

5- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 7 أهداف.

6- والتير بواليا، لاعب الجونة، 7 أهداف.

7- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف.

8- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف.

9- مروان حمدي، لاعب وادي دجلة، 6 أهداف.

10- فادي فريد، لاعب أسوان، 6 أهداف.