شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب القيد لأندية الصالات 1 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، فتح باب القيد للأندية المشاركة فى دورى كرة الصالات فى نسخته الجديدة 2020 -2021، أول نوفمبر المقبل.. فيما قررت لجنة مسابقات دورى كرة الصالات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، استئناف مسابقة الدورى للموسم الكروى 2020/2019 يوم السبت الموافق 3 أكتوبر المقبل وذلك بعد توقف دام لأكثر من أربع أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتستأنف المسابقة التي يتبقى على نهايتها 4 جولات، بمباراة مصر المقاصة والبنك الأهلى يوم 3 أكتوبر وتقام مباريات الجولة الخامسة عشر يوم 6 اكتوبر، والجولة السادسة عشر يوم 17 أكتوبر، والجولة السابعة عشر يوم 20 أكتوبر على أن ينتهى الموسم يوم 24 اكتوبر بعد نهاية الجولة الـ18.

فى السياق ذاته، يواصل منتخب مصر لكرة الصالات استعداداته لكأس العالم فى ليتوانيا 2021، حيث خاض مؤخرًا معسكرًا مفتوحًا بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، وضم المعسكر 18 لاعبا من منتخب الشباب الحاصل علي برونزية أولمبياد الأرجنتين وعناصر من دوري كرة الصالات ودوري الشركات والدوري العام من القسم الثاني والثالث، ويسعي هشام صالح المدير الفني لتجديد دماء المنتخب والنزول بمتوسط الاعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة إضافة للقوام الأساسي.

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وأكدت الدكتور سحر عبد الحق أنها تسعي لتوفير كل متطلبات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكرات تدريبية ومباريات ودية للظهور بشكل مشرف في كأس العالم خاصة أن مصر من اقوي المنتخبات في أفريقيا.



وقالت عبد الحق إن المنتخب الفترة المقبلة سيشهد دماء جديد وإن الجهاز الفني وضع خطة للنزول بمعدل الأعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة وإعطاء الفرصة للاعبين الموهوبين إضافة إلي القوام الأساسي للمنتخب .

ويقود منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن عبد الرحمن مدرب حراس المرمي و دكتور عادل الحداد ودكتور هاني درويش الجهاز الطبي وأحمد حسن مسئول مهمات.