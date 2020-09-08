شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. جمال عبد الحميد يحرز الثاني فى فوروكاوا اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن جمال عبد الحميد مهاجم الزمالك السابق، فى قيادة الفريق للفوز على فوروكاوا اليابانى والتتويج بكأس الأفروآسيوية، بعد ما نجح فى أحراز الهدف الثانى فى الفريق اليابانى فى الدقيقة 60 من اللقاء عام 1988 ، حيث نجح نادى الزمالك بالتتويج بلقب كأس الأفروآسيوية للمرة الأولى على حساب بطل آسيا فوروكاوا اليابانى بنتيجة 2- صفر.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أيمن طاهر، هشام إبراهيم، هشام يكن، إبراهيم يوسف "كابتن الفريق"، أيمن يونس، حمادة عبداللطيف، محمد حلمى، رضا عبدالعال، عفت نصار، جمال عبدالحميد، وطارق يحيى.

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الهدفان فى الشوط الثانى سجلهما عفت نصار فى الدقيقة 47 ثم جمال عبد الحميد من ضربة رأس بارعة في الدقيقة 60.

أقيم النهائى من مباراة واحدة بناء على رغبة الضيوف الذين أرادوا توفير نفقات رحلة اليابان على إدارة الزمالك فى بادرة طيبه منهم.