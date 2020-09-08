شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير للجماهير: «أوعدكم بالتعليق على مباريات تانية طالما بتحبوني كده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن سعادته بردود أفعال الجماهير، بشأن تعليقه على مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الخامسة الوالعشرين من بطولة الدوري العام.

وقال شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعيد جدا بردود أفعالكم النهارده بتعليقي على المباراة.. فعلا كان وحشني التعليق.. وأوعدكم بمباريات تانية طالما ماشاء الله بتحبوني كده».

وحقق الأهلي فوزا صعبا على حرس الحدود، بهدفين دون رد، أحرزهما وليد سليمان ومحمد مجدي قفشة.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 68 مغردا في صدارة جدول الدوري المصري، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر.