شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض المُجازفة بـ"بن شرقى" في مواجهة الزمالك ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المجازفة بإشراك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، في المواجهة المقبلة أمام سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتي ستقام على ستاد برج العرب فى الإسكندرية، لذا يحرص الجهاز الفنى للأبيض على تأهيل اللاعب بأفضل صورة من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة، خاصة مع اقتراب رحلة السفر إلى المغرب، المحدد لها يوم من 20 شهر سبتمبر الجارى، لمواجهة الرجاء المغربى، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، فى اللقاء المقرر إقامته يوم 25 من الشهر الجارى، خاصة لكون اللاعب من العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني لصناعة الفارق في لقاء الرجاء.

وخضع بن شرقى، خلال الساعات الماضية، لأشعة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة والتى اشتكى منها خلال إجرائه عمليات الإحماء قبيل لقاء الزمالك مع طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجى خلال الفترة الحالية بعد قرار الجهاز الفني برفض المجازفة بجهوده خلال اللقاء المقبل أمام سموحة، حيث سيدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، البدائل المتاحة لتعويض غيابه في مواجهة الفريق السكندرى حال تأكد غيابه بصورة نهائية.

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ومن المقرر أن يخضع بن شرقى لفحص طبى أخير على هامش مران اليوم، الثلاثاء، من أجل تحديد موقفه بشكل نهائى من التواجد فى لقاء سموحة، من عدمه، حيث يعد الأقرب تعويضه بعودة أحمد زيزو، جناح الفريق، للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سموحة بعدما تم استبعاده من لقاء طلائع الجيش لإراحته بعد المشاركات المتتالية مع الفريق في المرحلة الماضية.