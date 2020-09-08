أجاي يواجه خطر الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

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جدة - عمرو شويل يواجه النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي خطر الرحيل عن القلعة الحمراء إذا ما إستمر أداؤه على هذا النحو السيئ الذى ظهر به في الفترة الأخيرة مع الفريق وبات معه أحد العناصر التى تُمثل عبئاً على الفريق ، ورغم أن جونيور أجاي كان أحد نجوم الأهلي في فترة ماضية إلا أن النظر تغيّرت له تماماً خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه بشكل لافت للنظر لدرجة طالب معها البعض في النادي ومنهم أصوات في لجنة التخطيط للكرة بالإستغناء عن اللاعب الصيف الجاري إذا إستمر هذا التراجع في المستوى ويرى أصحاب هذا الرأي أن أجاي قدّم أربعة مواسم مع الأهلي وربما م يعد لديه جديد يُقدمه للفريق لذا من الأفضل الإستغناء عنه برفقة الأنجولي جيرالدو على أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي مُتميّز بجانب إستعادة المغربي وليد أزارو الذي فسخ عقده مع الإتفاق السعودي قبل عدة أسابيع ويتواجد حالياً في بلاده إنتظاراً لدعوة الأهلي بإستمراره مع الفريق.
وقال مصدر في الأهلي أن الفترة المقبلة ستشهد مصير النسر النيجيري جونيور أجاي سواء بإستكمال تجربته الأهلاوية إذا مانجح في إستعادة مستواه الجيد خلال المرحلة المقبلة التى يخوض فيها الفريق منافسات حاسمة وهامة محلياً وأفريقياً أو بالأستغناء عنه والبحث عن بديل أجنبي سوبريكون لديه رغبة في تقديم الكثير للفريق.
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