شكرا لقرائتكم أجاي يواجه خطر الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي خطر الرحيل عن القلعة الحمراء إذا ما إستمر أداؤه على هذا النحو السيئ الذى ظهر به في الفترة الأخيرة مع الفريق وبات معه أحد العناصر التى تُمثل عبئاً على الفريق ، ورغم أن جونيور أجاي كان أحد نجوم الأهلي في فترة ماضية إلا أن النظر تغيّرت له تماماً خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه بشكل لافت للنظر لدرجة طالب معها البعض في النادي ومنهم أصوات في لجنة التخطيط للكرة بالإستغناء عن اللاعب الصيف الجاري إذا إستمر هذا التراجع في المستوى ويرى أصحاب هذا الرأي أن أجاي قدّم أربعة مواسم مع الأهلي وربما م يعد لديه جديد يُقدمه للفريق لذا من الأفضل الإستغناء عنه برفقة الأنجولي جيرالدو على أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي مُتميّز بجانب إستعادة المغربي وليد أزارو الذي فسخ عقده مع الإتفاق السعودي قبل عدة أسابيع ويتواجد حالياً في بلاده إنتظاراً لدعوة الأهلي بإستمراره مع الفريق.

وقال مصدر في الأهلي أن الفترة المقبلة ستشهد مصير النسر النيجيري جونيور أجاي سواء بإستكمال تجربته الأهلاوية إذا مانجح في إستعادة مستواه الجيد خلال المرحلة المقبلة التى يخوض فيها الفريق منافسات حاسمة وهامة محلياً وأفريقياً أو بالأستغناء عنه والبحث عن بديل أجنبي سوبريكون لديه رغبة في تقديم الكثير للفريق.