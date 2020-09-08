فوز متأخر للأهلي يقربه أكثر من اللقب

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القاهرة: نجا الاهلي حامل اللقب من كمين مضيفه حرس الحدود بفوز متأخر 2-صفر الاثنين على ملعب المكس في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم. ويرى محمد هاني ظهير أيمن الأهلي أن الفوز على حرس الحدود يقرب الفريق الأحمر أكثر من حسم لقب الدوري.

وقال محمد هاني عبر قناة الأهلي عقب المباراة: "الفوز على حرس الحدود يقرب الأهلي من حسم لقب الدوري ويجعل تركيز الفريق منصب على بطولة إفريقيا". وردا على من يقول عليه اللاعب الناشئ قال: "من يقول ذلك عمره 9 سنوات أو 10 سنوات ويمسك بهاتفه ويكتب ما يريده دون أن يعرف أي شيء، وبالتأكيد لا نركز مع هؤلاء"، لافتاً "نركز فقط على الفوز بكل المباريات وحسم لقب الدوري والفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وانتظر الاهلي حتى الدقيقة 85 ليسجل له البديل وليد سليمان هدف التقدم، قبل أن يضمن النقاط الثلاث بهدف من البديل الآخر محمد مجدي "افشه" في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز الذي أبعده مجددا بفارق 17 نقطة عن غريمه الزمالك الثاني الفائز الأحد على طلائع الجيش 1-صفر، أصبح الأهلي بحاجة الى ثماني نقاط من المباريات التسع المتبقية لضمان الاحتفاظ اللقب.

واستعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه اف سي مصر برباعية نظيفة على إستاد الإسماعيلية.

وكان الاسماعيلي تعرض للخسارة امام الاتحاد السكندري ثم المقاصة في المرحلتين الماضيتين، إلا أنه نجح الإثنين في تحقيق فوزه الأول بقيادة المدير الفني الجديد احمد العجوز الذي خلف المستقيل ادهم السلحدار.

وسجل رباعية الاسماعيلي كل من عمر الوحش (23 من ركلة جزاء) وعبدالرحمن مجدي (64) والبديلين محمد الشامي (85) وحازم مرسي (90).

ولعب اف سي مصر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 عقب طرد مدافعه شريف اشرف.

وبهذا الفوز، رفع الإسماعيلي رصيده الى 30 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد اف سي مصر عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وتعادل وادي دجلة مع ضيفه المقاولون العرب 1-1 على ملعب بتروسبورت.

وتقدم المقاولون العرب عن طريق طاهر محمد طاهر (44)، المهاجم العائد للمشاركة بعد غياب 209 أيام بسبب الاصابة والمنتقل للأهلي اعتبارا من الموسم المقبل، وعادل النتيجة رجب عمران (66).

وبهذه النتيجة، رفع المقاولون رصيده الى 44 نقطة في المركز الرابع، مقابل 27 لوادي دجلة في المركز الثاني عشر .

وحقق مصر المقاصة فوزا ثمينا على مضيفه الاتحاد السكندري بنتيحة 3-1.

تقدم المقاصة عن طريق عمرو مرعي (29) قبل أن يعادل خالد قمر (59)، لكن الاوغندي خالد اوتشو أعاد الضيوف الى المقدمة (71) ثم عزز البديل ميدو جابر النتيجة بهدف ثالث (86 من ركلة جزاء).

ورفع المقاصة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 35 نقطة في المركز الخامس.

المرحلة 25: النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب ضمن المرحلة 25 لبطولة مصر في كرة القدم:

السبت

أسوان - سموحة 3 - 3

الأحد

الإنتاج الحربي - طنطا 3 - 0

الجونة - بيراميدز 2 - 1

المصري البورسعيدي - إنبي 1 - 1

الزمالك - طلائع الجيش 1 - 0

الإثنين

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الاتحاد السكندري - مصر المقاصة 1 - 3

الاسماعيلي - أف سي مصر 4 - 0

وادي دجلة - المقاولون العرب 1 - 1

حرس الحدود - الأهلي 0 - 2

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الأهلي 25 22 2 1 60 8 68

2. الزمالك 25 15 6 4 33 17 51

3. بيراميدز 25 13 6 6 41 27 45

4. المقاولون العرب 25 13 5 7 30 22 44

5. الاتحاد السكندري 24 8 11 5 25 21 35

6. سموحة 25 6 14 5 30 27 32

7. إنبي 25 7 11 7 22 23 32

8. مصر المقاصة 25 7 9 9 32 34 30

9. الإنتاج الحربي 24 7 9 8 22 25 30

10. الاسماعيلي 24 8 6 10 28 32 30

11. الجونة 25 7 7 11 20 29 28

12. وادي دجلة 25 6 9 10 25 33 27

13. حرس الحدود 24 5 11 8 20 23 26

14. طلائع الجيش 25 5 11 9 23 30 26

15. أسوان 25 5 10 10 27 39 25

16. المصري البورسعيدي 22 5 7 10 20 26 22

17. أف سي مصر 24 3 9 12 15 35 18

18. طنطا 25 2 11 12 16 38 17