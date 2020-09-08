الزمالك يرفض المُجازفة بـ"بن شرقى" في مواجهة سموحة بسبب رحلة المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المجازفة بإشراك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، في المواجهة المقبلة أمام سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتي ستقام على ستاد برج العرب فى الإسكندرية، لذا يحرص الجهاز الفنى للأبيض على تأهيل اللاعب بأفضل صورة من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة، خاصة مع اقتراب رحلة السفر إلى المغرب، المحدد لها يوم من 20 شهر سبتمبر الجارى، لمواجهة الرجاء المغربى، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، فى اللقاء المقرر إقامته يوم 25 من الشهر الجارى، خاصة لكون اللاعب من العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني لصناعة الفارق في لقاء الرجاء.
ومن المقرر أن يخضع بن شرقى لفحص طبى أخير على هامش مران اليوم، الثلاثاء، من أجل تحديد موقفه بشكل نهائى من التواجد فى لقاء سموحة، من عدمه، حيث يعد الأقرب تعويضه بعودة أحمد زيزو، جناح الفريق، للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سموحة بعدما تم استبعاده من لقاء طلائع الجيش لإراحته بعد المشاركات المتتالية مع الفريق في المرحلة الماضية.
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