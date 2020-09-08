الأهلي يُهدد أجاي بالرحيل في ميركاتو الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُهدد أجاي بالرحيل في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي خطر الرحيل عن القلعة الحمراء إذا ما استمر أداؤه على هذا النحو السيئ الذى ظهر به في الفترة الأخيرة مع الفريق وبات معه أحد العناصر التى تُمثل عبئاً على الفريق، ورغم أن جونيور أجاي كان أحد نجوم الأهلي في فترة ماضية إلا أن النظر تغيّرت له تمامًا خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه بشكل لافت للنظر لدرجة طالب معها البعض في النادي ومنهم أصوات في لجنة التخطيط للكرة بالاستغناء عن اللاعب الصيف الجاري إذا استمر هذا التراجع في المستوى ويرى أصحاب هذا الرأي أن أجاي قدّم أربعة مواسم مع الأهلي وربما لم يعد لديه جديد يُقدمه للفريق لذا من الأفضل الااستغناء عنه برفقة الأنجولي جيرالدو على أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي مُتميّز بجانب استعادة المغربي وليد أزارو الذي فسخ عقده مع الاتفاق السعودي قبل عدة أسابيع ويتواجد حالياً في بلاده انتظاراً لدعوة الأهلي بإستمراره مع الفريق.
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