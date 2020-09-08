شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى ثالث جولات نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الثلاثاء فريقا كرة سلة الأهلى والاتحاد السكندرى، في ثالث جولات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة، best of 5 والذى يقام بنظام إقامة 5 مواجهات بين الفريقين المتنافسين، والفائز في أكثر عدد من الجولات يتوج باللقب.

ويدخل الفريقان المباراة، وهما متعادلان في مرات الفوز، حيث فاز الاتحاد السكندرى في الجولة الأولى، بينما تغلب الأهلى في الجولة الثانية، وبذلك يحتاج الاهلى للفوز في مباراتين من الثلاثة مواجهات المتبقية، وكذلك بالنسبة للفريق السكندرى.

وفاز سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة 101/94 فى المباراة الأولى، بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية 76/65، وتقام المبارتان القادمتان يومى الخميس والسبت المقبلين، وحال فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى فى مباراة اليوم، يحتاج إلى الفوز فى المباراة التالية المقرر لها الخميس، حتى يتوج باللقب، ونفس الحال بالنسبة للاتحاد السكندرى، وحالة فوز الاهلى فى مباراة الثلاثاء، و فوز الاتحاد السكندرى فى مباراة الخميس يتم اللجوء الى مباراة السبت لحسم البطل.

فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلى بنتيجة 76 / 73 في نهائي الكأس ليتوج الفريق السكندرى ببطولة كأس مصر رجال، للمرة الرابعة عشر في تاريخه ، في المباراة التي أقيمت بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر