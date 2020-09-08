رياضة | ليون يحدد سعر بيع ديباي إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليون يحدد سعر بيع ديباي إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ليون حدد سعر نجم الفريق الهولندي ممفيس ديباي الذي يسعى برشلونة الإسباني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إذاعة مونت كارلو الفرنسية إلى أن برشلونة ارتبط بالتعاقد مع ديباي البالغ من العمر 26 عامًا الذي ينتهي عقده مع ليون الفرنسي في صيف 2021.

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وأفادت الإذاعة الفرنسية بأن ديباي لم يستجب أبدًا لمحاولات ليون من أجل تجديد عقده.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن ليون لا يرغب في خسارة ديباي بشكل مجاني في الصيف المقبل ويتطلع لبيعه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن ليون يستهدف الحصول على 25 مليون يورو على الأقل من أجل التخلي عن ديباي.