رياضة | برشلونة يتحرك لضم تياجو ألكانتارا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحرك لضم تياجو ألكانتارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية إيطالية أن برشلونة الإسباني يحاول إقناع الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني بفكرة التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني بدلًا من الهولندي فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن رونالد كومان يرغب في التعاقد مع مواطنه جيني فينالدوم نجم ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن برشلونة يضغط على كومان لتغيير رأيه والتعاقد مع تياجو ألكانتارا بدلًا من فينالدوم لما يمتلكه النجم الإسباني من مهارات في وسط الملعب تجعله يتفوق على النجم الهولندي.

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وأوضحت الصحيفة الألمانية أن إدارة برشلونة ترى أن تياجو ألكانتارا سيكون له الأفضلية لأنه من أكاديمية لاماسيا الكتالونية ونجم البرسا السابق.

وألمح فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن ليفربول ينتظر الآن فهم أفكار برشلونة، حيث أن تياجو ألكانتارا يعتبر هدفًا أساسيًا لبطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن برشلونة لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي لبايرن ميونخ بشأن ألكانتارا لكن تم التواصل مع وكلاء أعمال النجم الإسباني.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى أن تياجو ألكانتارا رحل عن برشلونة في 2013 إلى بايرن ميونخ وخلال 7 سنوات مع النادي الألماني تطور ألكانتارا كثيرًا وحصل على خبرة كبيرة بعد الفوز بالعديد من البطولات آخرها الثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا في الموسم الماضي.