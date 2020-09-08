رياضة | تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الأهلي في ضم البلايلي لتعويض رحيل رمضان صبحي، والذي انتقل لصفوف بيراميدز رسميًا.

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ويستعد البلايلي لفسخ عقده الحالي مع أهلي جدة السعودي، بعد إبداء رغبته في عدم الاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب قناة "الهداف" الجزائرية، فإن الأهلى قدم عرض 2.5 مليون يورو على أهلى جدة السعودى، من أجل التعاقد مع يوسف البلايلى.

وبحسب موقع "الشبكة" الجزائرى، فإن البلايلى حسم وجهته المقبلة وهى اللعب فى النادى الأهلى، بعد المفاوضات التى تمت بين إدارة المارد الأحمر ووالده.