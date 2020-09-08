رياضة | ريال مدريد يضغط على مانشستر يونايتد لضم بيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضغط على مانشستر يونايتد لضم بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الدولي الويلزي جاريث بيل على نظيره نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز عرضت على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم بيل هذا الصيف بعد خروجه من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وأضافت التقارير أن زيدان بلغ إدارة النادي الإسباني بقراره النهائي وهو عدم رغبته فى استمرار اللاعب الدولي الويلزيجاريث بيل فى صفوف ريال مدريد بالموسم الجديد.

يذكر أن بيل قد رفض دخول قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز الموسم الماضي.