رياضة | استئناف النشاط الرياضي في العراق 12 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر استئناف النشاط الرياضي في العراق 12 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال اليوم الإثنين، عن موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على عودة الأنشطة الرياضية في البلاد اعتباراً من 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد درجال أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وافقت على عودة واستئناف الأنشطة الرياضية اعتباراً من السبت المقبل الموافق 12 من سبتمبر (أيلول) الجاري مع مراعاة أهمية الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي بشان الوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف درجال: "الأيام التي تسبق موعد عودة الأنشطة الرياضية ستكون فرصة أمام الأندية والاتحادات الرياضية للتهيؤ والاستعداد لعودة الأنشطة، نحض الجميع على مواصلة اتباع الإرشادات الصحية الرسمية حفاظاً على سلامة المجتمع".

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وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية في العراق منذ 11 مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد التي تسببت في إلغاء مسابقة دوري كرة القدم لموسم 2019-2020.

ولم يتضح بعد موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد الذي حددته سابقاً الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم في العشرين من الشهر الحالي بسبب عدم استكمال أغلب الأندية المشاركة تحضيراتها.

ولم تجر الهيئة المؤقتة حتى الآن قرعة الموسم الجديد من الدوري على الرغم من تحديد 29 أغسطس (آب) الماضي موعداً لإجرائها.