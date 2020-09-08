رياضة | مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك بمباراة نارية أمام فريق سموحة، يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة ونصف بتوقيت السعودية، والعاشرة ونصف بتوقيت الإمارات، في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا ثمينا على طلائع الجيش بهدف نظيف، أحرزه يوسف أوباما عند الدقيقة 57، في الجولة الماضية من الدوري الممتاز، فيما سقط سموحة في فخ التعادل أمام فريق أسوان بثلاثة أهداف لمثلهم.

ويتواجد الزمالك في النركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي، فيما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وكانا المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي قد تعرضا للاصابة خلال مشاركتهم في آخر مباراة للفريق الأبيض، حيث تعرض الأول للإصابة في العضلة الضامة ويعاني من إجهاد عضلي بسيط وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي قبل المشاركة من جديد في التدريبات الجماعية للفريق، بينما أصيب ساسي بكدمة قوية في الظهر.

وسيفتقد الزمالك في مواجهة سموحة لخدمات الثنائي فرجاني ساسي، وأحمد عيد، بعدما حصلا على الإنذار الثالث في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش.

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وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش

خط الوسط: يوسف أوباما، كابونجو كاسونجو،

أحمد سيد

خط الهجوم: طارق حامد، محمد أوناجم، مصطفى