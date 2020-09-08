شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين : رمضان صبحي اخره مع بيراميدز سنة واحدة وبكره هفكره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن الاعلامي تامر أمين على فشل صفقة رمضان صبحي مع نادي بيراميدز بعد اعلان انضمامه اليه رسميًا ٥ سنوات. وقال أمين في تصريحات على قناة النهار: اتحدي أن يستمر رمضان صبحي مع بيراميدز مدة عقده وآخره مع ناديه الجديد موسم واحد حتي ٢٠٢١ فقط. واكد أن رمضان خسر الشعبية والجماهيرية على أرض الواقع وخسر حب الناس في الشارع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر أمين : رمضان صبحي اخره مع بيراميدز سنة واحدة وبكره هفكره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.