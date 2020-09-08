شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين ساخرًا: «الحمد لله مروان محسن رجع اللي احنا نعرفه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الإعلامي تامر أمين النار على مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي، بعد إهداره فرصة محققه امام حرس الحدود، وفاز الاهلي على الحدود بهدفين نظيفين امس في مباراتهما في بطولة الدوري.

وقال أمين في تصريحات تليفزيونية على قناة النهار انه اطمأن على عودة مروان محسن بعد عودته لإهدار الفرص السهلة.

وتابع: «الحمد لله مروان رجع تاني مروان بتاع الاهلي اللي احنا نعرفه».