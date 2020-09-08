شكرا لقرائتكم كشف حساب الناشئين مع كارتيرون فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عدد من اللاعبين الناشئين خلال مباريات الفريق فى بطولة الدورى الممتاز، منذ أن استكملت منافساتها يوم 6 من شهر أغسطس الماضى، عقب توقف النشاط لفترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وكان ظهور حسام عبد المجيد، مدافع الأبيض، أحدث ظهور اللاعبين الناشئين مع الفريق الأول، بعدما اعتمد عليه كارتيرون فى مباراة طلائع الجيش التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، ويستعرض "اليوم السابع" كشف حساب الناشئين مع كارتيرون فى الزمالك..

- حسام أشرف

شارك حسام أشرف، مهاجم الزملك، تحت قيادة كارتيرون مع الأبيض، فى 6 مباريات بواقع 164 دقيقة، سجل خلالهم هدفًا، أمام مصر للمقاصة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

- أسامة فيصل

شارك سامة فيصل، مهاجم الزمالك، تحت قيادة كارتيرون مع الأبيض، فى 6 مباريات بواقع 85 دقيقة، سجل خلالهم هدفًا، أمام الأهلى فى القمة 120 التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

- حاتم محمد

شارك حاتم محمد، الظهير الأيسر للزمالك، تحت قيادة كارتيرون مع الأبيض، فى مباراة واحدة بواقع 45 دقيقة، أمام نادى مصر فى الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

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محمد حسام الدين

شارك محمد حسام الدين، لاعب وسط الزمالك، تحت قيادة كارتيرون مع الأبيض، فى مباراة واحدة بواقع 45 دقيقة، أمام نادى مصر فى الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

- حسام عبد المجيد

شارك حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، تحت قيادة كارتيرون مع الأبيض، فى مباراة واحدة بواقع 11 دقيقة، أمام طلائع الجيش فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.