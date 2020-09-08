مبابي ينضم إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان

تعرض كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وبذلك يتأكد غيابه عن مباراة كرواتيا، غدا، في دوري الأمم الأوروبية، حسبما ذكرت مجلة "فرانس فوتبول"، أمس الاثنين.
علي جانب اخر ، كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية عن رفض مبابي عدة عروض، لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.
جديرا بالذكر يمتد عقد مبابي حتى صيف 2022، وقد ارتبط اسمه بقوة بالانضمام لصفوف ريال مدريد، للعب تحت قيادة نجمه المفضل وقدوته، زين الدين زيدان.
وتراجع النادي الملكي عن محاولة ضم مبابي، هذا الصيف، في ظل الأزمة المالية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.
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