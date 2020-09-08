اخبار الرياضه

مبابي ينضم إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعرض كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، للإصابة بفيروس المستجد.

وبذلك يتأكد غيابه عن مباراة كرواتيا، غدا، في دوري الأمم الأوروبية، حسبما ذكرت مجلة "فرانس فوتبول"، أمس الاثنين.

علي  جانب اخر ، كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية عن رفض مبابي عدة عروض، لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

Advertisements

جديرا بالذكر يمتد عقد مبابي حتى صيف 2022، وقد ارتبط اسمه بقوة بالانضمام لصفوف ، للعب تحت قيادة نجمه المفضل وقدوته، زين الدين زيدان.

وتراجع النادي الملكي عن محاولة ضم مبابي، هذا الصيف، في ظل الأزمة المالية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبابي ينضم إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا