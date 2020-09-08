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كواليس أول جلسة بين ميسي وكومان بعد انتهاء الأزمة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
عقد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة جلسة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، وذلك بعد انتهاء أزمته.
وخاض ميسي يوم الإثنين أول مران في مقر تدريبات برشلونة استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعدما قرر البقاء في النادي الكتالوني حتى نهاية عقده في صيف 2021.
وسيتدرب ميسي بمفرده في الأيام الأولى له بمعسكر إعداد فريقه، طبقا للبروتوكول الطبي الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني ضمن إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتراجع ليونيل ميسي، عن فكرة مغادرة برشلونة خلال الصيف الحالي، وقرر الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده، وذلك بعد حالة من الشد والجذب بين اللاعب والنادي.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ميسي وصل في وقت مبكر جدا وقبل بدء التدريبات، وذلك للقاء كومان والتحدث معه.
ووصفت الصحيفة اللقاء الذي كان مدته نصف ساعة بأنه مختلف كليا عن المقابلة السابقة بين الطرفين، والتي سبقت قرار ميسي بالرحيل عن النادي، حيث اتسم الهدوء والمصارحة.
كومان طلب من اللاعب الالتزام الكامل والمشاركة الفعالة في المشروع الذي ينوي بناءه في النادي خلال الموسم الجديد.
ويعتقد كومان أنه يستطيع جعل ميسي يشعر بالحماس مرة أخرى في النادي، ونسيان كل السلبيات التي دفعته لطلب الرحيل هذا الصيف.
يذكر أن كومان تولى تدريب برشلونة في الشهر الماضي خلفا للمقال كيكي سيتين، والذي تمت الإطاحة به في أعقاب الخسارة التاريخية من بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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