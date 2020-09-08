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مبابي أحدث ضحايا فيروس كورونا في باريس سان جيرمان
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
ذكرت نقارير صحفية فرنسية، تعرض كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وبات مبابي اللاعب رقم 7 الذي يتعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت محطة "TF1" الفرنسية.
وتم الكشف في وقت سابق عن إصابة البرازيليين نيمار وماركينيوس والأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، وماورو إيكاردي والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
وتبين إصابة مبابي بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا الذي يستعد لمواجهة كرواتيا مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.
وعلى إثر ذلك، تم استبعاد اللاعب على الفور من المعسكر، على أن يخضع لحجر منزلي تطبيقا لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
فضلا عن ذلك، يتوقع غياب اللاعب عن مواحهتي سان جيرمان ضد مارسيليا ولانس في الدوري الفرنسي، واللتين ستقامان عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
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