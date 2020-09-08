شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم رمضان صبحي.. حكاية 21 «أهلاوي» في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضجة كبيرة صاحبت انضمام رمضان صبحي، نجم الأهلي وهيدرسفيلد الانجليزي السابق لصفوف نادي بيراميدز، والاعلان رسمياً عن الصفقة مساء أمس الاثنين.

ومنذ أن تحول نادي الأسيوطي سبورت إلى اسمه الحالي «بيراميدز» بعد شرائه من تركي اّل الشيخ، مالكه السابق، في صيف 2018، تحول عدد كبير من نجوم ورموز الأهلي للعمل في النادي حديث العهد، سواء على مستوى صفقات اللاعبين أو الإدارة أو العمل الاعلامي، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

حسام البدري

البداية كانت مفاجأة بتنصيب حسام البدري نجم الأهلي ومدربه السابق، في منصب رئيس النادي وذلك عقب 3 شهور فقط من رحيله عن تدريب الفريق الأحمر في ولايته الثالثة.

أحمد أيوب

وشغل أحمد أيوب عدة مناصب فنية في نادي بيراميدز رفقة حسام البدري قبل أن يرحل بعدها عن النادي بقدوم حسام حسن مديراً فنياً.

التوأم حسن

قضى التوءم حسام وإبراهيم حسن قرابة 20 عاماً داخل جدران النادي الأهلي منذ فترة الناشئين وحتى بلوغهما الـ 34 من عمرها، قبل الانتقال لصفوف الزمالك، وشغل حسام منصب المدير الفني لفترة قصيرة رفقة توأمه ابراهيم حسن مدير الكرة.

سيد معوض

كما عمل سيد معوض، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي محللاً فنياً في قناة بيراميدز الرسمية التي استمرت لمدة شهرين فقط.

عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو»

وعُين عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو»، نجم الأهلي ومدربه السابق وأحد رموزه التاريخيين، في منصب المستشار الفني لإدارة الكرة بنادي بيراميدز قبل شهور ماضية.

إبراهيم سعيد

هو أحد النجوم الذين تربوا داخل جدران الأهلي ولمع بصفوف الفريق الأول على مدار عدة مواسم مطلع الألفية الجارية، كان ضمن نجوم الفريق الأحمر الذين عملوا بمنظومة بيراميدز من خلال تحليل المباريات على قناة النادي الرسمية في صيف 2018.

أحمد حسن

الصقر وعميد لاعبي العالم الذي قضي 3 مواسم تاريخية داخل جدران النادي الأهلي قبل انضمامه للزمالك، شغل منصب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لبيراميدز، كذذلك تولى تدريب الفريق في فترة قصيرة للغاية.

عبدالله السعيد

يتواصل السيناريو وينضم عضو جديد من الأهلي لصفوف بيراميدز، حيث فجر النادي مفاجأة من العيار الثقيل وأعلن ضم السعيد قبل ساعات من مباراة الأهلي في يناير من عام 20108 ليصبح عبدالله السعيد أبرز عناصر بيراميدز على مدار أخر موسمين.

هاني سعيد

هاني سعيد، كان أحد فريق لاعبي الناشئين والشباب بالنادي الأهلي قبل أن يرحل للاحتراف الخارجي ومنه إلى الاسماعيلي والزمالك والمقاصة، حيث يشغل في الوقت الحالي منصب المدير الرياضي للنادي.

محمد فاروق

ارتبط إسمه بالأهلي رغم ارتدائه القميص الأحمر لفترة قلت عن عام واحد، حيث انضم صانع ألعاب الفريق الاحمر السابق لصفوف بيراميدز.

محمد حمدي

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الظهير الأيسر الشاب الذي خرج مجاناً من قطاع الشباب في الأهلي لصفوف المصري بات ورقة رابحة في صفوف بيراميدز مقدماً مستويات فنية مميزة.

أحمد فتحي

بعد 12 عاماً من التألق بقميص الأهلي، تخللهم فتري احتراف في الخارج، فاجىء فتحي الجميع بعدم رغبته في تجديد تعاقده مع النادي الأحمر، ليعلن بيراميدز منذ شهور ماضية انضمامه لصفوف الفريق.

شريف إكرامي

وكان عبدالعزيز عبدالشافي قد أعلن انضمام شريف إكرامي لصفوف نادي بيراميدز، قبل أن ينفي هاني سعيد الأمر، مفضلاً الافصاح عن الصفقة في وقت لاحق.

جون أنطوي

المهاجم الغاني الذي قاد الخط الأمامي للأهلي خلال موسمين رحل بعدهما لصفوف مصر المقاصة، انضم لصفوف بيراميدز في الصيف الماضي.

أحمد حمودي

حمودي رحل عن صفوف الأهلي وخاض تحربة احترافية في الباطن السعودي، ومنه إلى بيراميدز، إلا أن عقد اللاعب لم يُفعل بسبب خطأ إداري حال دون قيده وخوضه أي مباراة بقميص الفريق.

على ماهر

نجم وهداف الأهلي السابق عمل محللاً في قناة نادي بيراميدز الرسمية ‏بعد رحيله عن تدريب النادي في مسماه السابق «الأسيوطي».‏

هادي خشبة ‏

شغل هادي خشبة، رمانة ميزان الأهلي السابق، منصب نائب رئيس نادي ‏بيراميدز، والمشرف العام على الكرة بالنادي .‏

حسن مصطفى وطارق السعيد ‏

دينامو الأهلي السابق وأحد نجومه بفريق الشباب والفريق الأول أيضاً، ‏خاض تجارب محلية مع الزمالك والجونة وغيرها من الأندية وعمل ‏ضمن الجهاز المعاون لحسام حسن في ولايته لبيراميدز، رفقة طارق ‏السعيد، أحد من ارتدوا قميص الأهلي أيضاً.‏

رمضان صبحي

وأخيراً يرفض رمضان صبحي التوقيع على عقود الانضمام لصفوف الأهلي ويبدي رغبة في اللعب لصفوف بيراميدز، ليعلن الأخير عن ضمه رسمياً وتقديمه في مؤتمر صحفي.