شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة ينفي مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أنه ناديه لم يتلقى أي خطابات رسمية من قبل مجلس إدارة الاهلي من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم.
وأضاف عبدالسلام خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:«الأهلي لم يخاطبنا على الاطلاق لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة، ولم يتحدث معي محمود الخطيب».
وأوضح:«الأهلي يعي جيداً طرقتنا وسياستنا بشان التفاوض مع لاعبينا، وجميع ما تتناوله وسائل الاعلام حول مفاوضات النادي الأحمر مع إبراهيم غير صحيح».
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