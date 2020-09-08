شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على الحرس.. الأهلي يواصل مسلسل توهجه في ملعب المكس ‏‏(تقرير)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته أمام نظيره حرس الحدود، مساء الاثنين، بمنافسات الجولة 25 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، بالفوز بهدفين نظيفين.

الأهلي واصل تألقه ومسلسل انتصارات على ملعب المكس بالفوز على حرس الحدود، وهو الملعب الذي شهد على العديد من الانتصارات الحمراء.

وتُوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز موسم 2008-2009 على حساب الاسماعيلي بهدف شهير للأنجولي امادو فلافيو في ملعب المكس.

كما شهد ملعب المكس اول مباراة للاهلي وهو حاملاً لبرونزية العالم في 2006، حيث انتصر على الحرس بهدفين نظيفين في أول مواجهة له عقب المشاركة التاريخية بمونديال الأندية في اليابان.

وحسم الأهلي مباراة مثيرة جمعته بالحرس في المكس موسم 2004-2005، بهدف مع صافرة النهاية جاءت بقدم عماد متعب، بعد ركلة جزاء شهيرة تحصل عليها محمد أبوتريكة أثارت الجدل وقتها.

واجتاز الاهلي أحد عقباته الأفريقية على ملعب المكس بعدما أطاح بيانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح من دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2014.

وفي الموسم الماضي حسم الأهلي مباراة هامة في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري، وذلك على حساب المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.

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إجمالاً خاض الأهلي 15 مباراة بملعب المكس بعد مباراته أمام الحرس أمس الاثنين، وتمكن من الفوز في 13 منهم والخسارة في مباراة وحيدة والتعادل في مناسبة أخرى.