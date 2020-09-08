شكرا لقرائتكم اليوم.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يواجه "الإسكندرية" وديًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم الثلاثاء ، ثاني مبارياته الودية بمعسكر الاسكندرية امام منتخب الاسكندرية في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا وبطولة القارات بدبي ، ويمثل منتخب الاسكندرية عدد من النجوم أبرزهم إبراهيم سوسته حارس مرمى منتخبي مصر للكرة الشاطئية والصالات السابق، ويشغل محمد عبد القادر مرسي الحكم الدولي السابق منصب مدير منتخب الاسكندرية ويقوده فنيا يحيي فضل.

ونجح منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي ، في تحقيق الفوز في أولى ودياته بمعسكر الأسكندرية على فريق الترسانة البحرية امس في إطار إستعداد منتخبنا الوطني لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم والإستعداد لبطولة القارات بدبي.

Advertisements

وافتتح منتخب مصر التسجيل في بداية الشوط الأول ليتقدم 0/1 ثم تعادل فريق الترسانة البحرية 1/1 وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1/4 لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية.

وإنتهي الشوط الثاني بنتيجة 2/6 وفي الشوط الثالث أضاف فريق الترسانة هدف لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة 3/6.

سجل أهداف المباراة كل من مصطفي سمير ومصطفي أحمد وكريم سيد كابتشو ومحمد عبد النبي لوحا ومصطفي على صاصا ، بينما سجل أهداف الترسانة البحرية كل من محمد بدر وعزت السيد وإسلام محمد ، وحضر اللقاء حسن إسماعيل المدير التنفيذي لمنطقة إسكندرية لكرة القدم وسلم درع المنطقة لعبد الواحد السيد مدير منتخب مصر.