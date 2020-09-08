شوبير يعلن موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الإعلامي "أحمد شوبير" نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موعد إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" : ‏لقاءات الذهاب منتصف أكتوبر والعودة بعد أسبوع ...انتهى. يذكر ان مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء كان مقررا لها يوم 25 سبتمبر المقبل ومواجهة الأهلي والوداد يوم 26 سبتمبر المقبل ولكن تم ترد أنباء عن تأجيل المباريات.

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