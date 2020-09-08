مرتضي منصور: كهربا كان بيقولي يا بابا..والدوري رجع علشان الأهلي يكسب الزمالك ومحصلش

قال مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، إن مسابقة الدوري المصري أضرت كثيرا باللاعبين .

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك" أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، اتفق مع الأندية المغربية على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

علي جانب اخر قال "منصور": كهربا كان يناديني بعبارة بابا مرتضى، وعم مرتضى، وفجأة قبل 3 مباريات مهمة، انتقل للأهلي، ووالده ذهب إلي اتحاد الكرة، وقال عايز أودي ابني الأهلي.. ودي هديتي للخطيب.

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وتابع: حصلت على توقيع عبد الله السعيد وهو لاعب حر، وليس من الأهلي، ولما طلب مني إلغاء العقد؛ واقفت، والأهلي مشاه، مين المسئول عن الفتنة والأهلي بيتفاوض مع لاعبين الزمالك.

وهاجم "منصور" رئيس اللجنة الخماسية "عمرو الجنايني": انت ماسك في الكرسي ليه يا جنايني؟، وفين باقي أعضاء اللجنة الخماسية،والدوري رجع علشان الأهلي يكسب الزمالك، ولم يتمكن، وفعلت الواجب بدعوة محمود الخطيب لحضور احتفالية منشآت الزمالك، ولا يعنيني حضور الخطيب من عدمه.

واختتم "منصور" حديثه ,قائلا: انتظروا قناة الزمالك بشكل جديد هذا الشهر.