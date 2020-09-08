«بسبب تجاهل الزمالك»..ميدو يهاجم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

شن الكابتن أحمد حسام "ميدو"، مدرب الزمالك الأسبق،هجوما حادا علي الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد؛ بسبب تجاهله دعوة نادي الزمالك، لحضور حفل قرعة كأس العالم للعبة، يوم السبت الماضي.

وقال "ميدو"خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس"المذاع عبر فضائية "النهار رياضة": أحترم وأقدر حسن مصطفى، ولكن حفل قرعة المونديال ليس مناسبة شخصية لدعوة الأصدقاء فقط.

وأضاف: "حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قال إنه دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كرمز ومثل أعلى لكل الرياضيين ولأنه صديق شخصي وكذلك حسن حمدي رئيس الأهلي السابق.

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وأكد انه كان من الأولى دعوة الزمالك ما دام حسن مصطفى وجه الدعوة لرئيس الأهلي، فالزمالك يمثل ثقلا كبيرا في عالم كرة اليد المصرية.

وتابع: إذا كان حسن مصطفى لا يريد دعوة مرتضى منصور، فمن الأفضل دعوة كمال درويش رئيس الزمالك السابق، وأحد رموز كرة اليد، وهناك أيضا حسن صقر رئيس المجلس القومي الأسبق للرياضة".

وأختتم "ميدو" حديثه قائلا : لو كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أجنبيا وليس مصريا، لتمت دعوة رموز الزمالك مثلما حدث مع الأهلي.