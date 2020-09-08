إبراهيم فايق لـ "رمضان صبحي": الحركة بايخة وملهاش لازمة..والناس كلها عارفة انت روحت بيراميدز ليه

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بالشكل التنظيمي الذي ظهر عليه مؤتمر تقديم رمضان صبحي لنادى بيراميدز، وبالأسئلة التى تم طرحها من قبل الصحفيين الذين حضروا المؤتمر.

وانتقد “فايق” إجابة رمضان صبحى بعد سؤاله عن تفضيلة الأموال عن لعب الكرة، حيث قال : الكل عارف أن واحدة من الامور اللى خلت رمضان يروح بيراميدز هو المادة أو الفلوس، وكنت اتمنى من رمضان يكون واضح اكتر فى الاجابة.

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وأضاف: لو انا كنت مكان رمضان كنت هقول المادة كانت واحدة من ضمن أسباب رحيلي إلى بيراميدز، ومعجبنيش خالص الحركة بتاعة رمضان صبحيى اللى عملها لجمهور الأهلى ومكنش ليها لازمة ,الناس كلها عارفة انت روحت بيراميدز ليه.

وأختتم "فايق" حديثه قائلا: الناس زعلانة علشان ده رمضان صبحى ولو انا طول الوقت بطلع علامة الـ”هش” دى وفيه موقف ما هيعمل أزمة مش هعملها عشان ميتحبش عليا انى يستفز الناس.