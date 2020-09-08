هل تنهى "كورونا" أزمة الهجوم فى المنتخب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استئناف مسابقة الدورى العام عقب فترة توقف طويلة استمرت قرابة الـ5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى فى متابعة اللاعبين للوقوف على مستواهم وحالتهم الفنية بعد التوقف فضلاً عن البحث عن عناصر جديدة لتدعيم الصفوف خاصة فى المراكز التى تحتاج لدعم سواء فى الهجوم أو الظهير الأيسر.
باسم مرسى
استعاد باسم مرسى قدر كبير من مستواه مؤخرًا مع فريقه الانتاج الحربى، وسجل 5 أهداف بقميص الفريق هذا الموسم.
مروان حمدى
يقدم مروان حمدى مستوى طيب بعد استئناف الدورى مع فريقه وادى دجلة، ونجح فى تسجيل 6 أهداف حتى الأن فى الدورى.
أحمد على
ما زال أحمد على يثبت أنه مهاجم قدير، ونجح فى تسجيل 5 أهداف بقميص إنبى حتى الآن.
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