محمد هاني يفسر تصريح "الأطفال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
فسَّر محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، ما يقصده من التصريح الذي أدلى به للرد الانتقادات الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه يتحمل النقد من الجماهير المخلصة.
وكان هاني صرح بعد مواجهة حرس الحدود أن من ينتقدوه يبلغون من العمر من 9 إلى 10 سنوات ولا يهتم بهم. (طالع التفاصيل)
وقال هاني، في توضيح عبر حسابه على "تويتر": "المقصود من أطفال 9 سنين من يسب أمي وأبي بعد كل مباراة سواء كنت جيدا أم لا".
وأضاف: "أنا اتقبل أي نقد أو أي وجهة نظر من جمهور الأهلى المخلص للنادي، ونتمنى الدعم الفترة القادمة".
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