مرتضى يوجه 10 رسائل.. عن التجديد للثنائي والطفل الغارق وقرعة مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه اتفق مع التونسي فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما على التجديد، مشيرا إلى أنه لا يخلي مسؤوليته من غرق طفل في حمام السباحة بالنادي.

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة "الزمالك"، إن فرجاني ساسي ويوسف أوباما سيجددان عقدهما مع الزمالك بعد مباراة سموحة في الإسكندرية، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الدوري.

غرق الطفل

وانتقل للحديث عن غرق طفل في حمام السباحة بنادي الزمالك قائلا: "هناك 18 حمام سباحة في النادي، والطفل ذهب إلى المستشفى وهو على قيد الحياة، لكني لا أخلي مسؤوليتي".

وأضاف: "قررت إيقاف سيدة لمدة عام كامل لأنها تركت الطفل بمفرده في حمام السباحة المخصص للكبار".

وأكمل: "هذا قضاء وقدر، أنا حزين على الطفل الراحل، وقررت إغلاق عدد من حمامات السباحة".

وأتم قائلا: "أتحدث لكل أب وأم، لن نفتح حمامات السباحة مجددا إلا عندما يتحمل الأعضاء المسؤولية ويحافظون على أولادهم".

"الزمالك أكبر المستفيدين من استكمال الدوري.. وأرفض تأجيل أبطال إفريقيا"

أوضح مرتضى أن الزمالك كان أكبر المستفيدين من استكمال الدوري، مشيرا إلى أنه يرفض تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في نهاية الشهر الجاري.

وقال مرتضى: "اتحاد الكرة ممثلا في عمرو الجنايني ومحمد فضل أصر على عودة الدوري رغم تفشي فيروس كورونا، لكن محمد فضل يسعى لتأجيل دوري أبطال إفريقيا بسبب كورونا، هل الكورونا بالمزاج؟ رغم أن الفيروس تفشى في عدة أندية بالدوري المصري".

وأضاف: "بالتأكيد سأرفض التأجيل لأن لدينا ارتباطات".

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وأكمل: "الزمالك هو النادي الوحيد الذي استفاد من استكمال الدوري، لأن الفريق ارتقى من المركز الرابع إلى الثاني وأصبح مؤهلا للعب في دوري أبطال إفريقيا، كما كرر الفوز على الأهلي وأصبح متخصصا في ذلك، في الوقت الذي لم يستفد فيه الأهلي بأي شيء، وأصبح الجدل مثار حوله بسبب تقنية الفار".

وأوضح: "لست مختلفا مع مجلس الأهلي، كنت أول من تواصل مع خالد مرتجي بعد إصابته بفيروس كورونا، كما تمنيت الشفاء لحفيدة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أثناء مرضها، نحن من نمد أيدينا في أكثر من مناسبة، فمن الذي يريد صناعة الفتنة؟".

وأتم قائلا: "لم أحاول التعاقد مع أي لاعب من الأهلي خلال فترة تعاقده مع النادي، لم أفكر مطلقا في عرض فكرة التعاقد مع حسام غالي في عز تألقه رغم علاقته الوطيدة مع أبنائي، وتعاقدت أيضا مع عبدالله السعيد عندما كان لاعبا حرا، ووافقت على إعادة العقد له لعدم إحداث الفتنة".

قرعة مونديال اليد

أكد مرتضى أنه كان سيرفض حضور قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي أقيمت تحت سفح الأهرمات يوم السبت الماضي بسبب حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكان حسن مصطفى قام بدعوة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لحضور قرعة مونديال اليد، مشيراً إلى عدم وجود خلافات مع مرتضى منصور.

وقال مرتضى: "أنا لو مركز شباب ميت غمر وجه دعوة لي لحضور حدث كنت سأذهب، لكني لن أذهب لأي حدث يتواجد به حسن مصطفى".

وأضاف: "قمت بضرب حسن مصطفى من قبل، فكان من الطبيعي ألا يوجه دعوة لي".

وأكمل: "حسن مصطفى قال لهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أنه يريد التخلص من الحقير البذيء، وسأحصل على حقي بعد هذه الإهانات".

وتابع: "إذا لم تكن تريد دعوة مرتضى منصور فكان من المفترض أن يتم توجيه الدعوة لكمال درويش، رئيس الزمالك السابق، أستاذ الجميع في كرة اليد، الفريق فاز في عهده بـ16 دوري".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "ما أحزن جماهير الزمالك أن هناك رمز كان من المفترض أن تتم دعوته لحضور حفل قرعة مونديال اليد".