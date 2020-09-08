عامر : طالبت لاعبي سموحة بالظهور بمستواهم الحقيقي

في تصريحات خاصة ل ( بوابة الوفد ) اكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة انه خلال لقائه مساء الاثنين مع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم خلال التدريب الاول للمدير الفني الجديد احمد سامي طالب لاعبي الفريق بضرورة الظهور بمستواهم الحقيقي الذي تعاقد معهم نادي

سموحة من اجل الظهور به امام المنافسين فيس بطولة الدوري العام .

واشار رئيس نادي سموحة ان لقاءه مع الاعبين كان صريحا الى ابعد حد حيث اكد ان الفريق لم يقدم اي شىء من المطلوب منه حتى

الان في بطولة الدوري العام وان الاعبين لابد وان يعلموا ان النادي يقدم لهم كل شىء من اجل الحصول على مكانة يستحقها في جدول المسابقة ومن الغير مقبول هذا التراجع في النتائج ونزيف النقاط .

وقال عامر انه متفائل للغاية بتولى احمد سامي مهمة تدريب الفريق مشيرا الى قدرته على تخطي المرحلة الصعبة الحالية و اعادة الفريق الى مساره الطبيعي .