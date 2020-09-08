أبدى محمد عمار قلب دفاع الإسماعيلى الشاب سعادته بأول مشاركة له مع الفريق بصفة أساسية.
وشارك مدافع الدراويش الشاب وقدم مستوى مميز ليساهم فى الحفاظ على نظافة شباك فريقه أمام نادى مصر خلال المباراة التى انتهتبانتصار الإسماعيلى برباعية نظيفة.
واضاف عمار :”الجهاز الفنى يدعمنى بشدة ولم يضع على كاهلى أى ضغوط التى لا أخشاها بطبيعتى ،وأعدهم بأنى سأقاتل فى الملعب من أجل استمرارىبالمشاركة الأساسية مع الفريق”.
وأستكمل حديثه :”الفريق كان يفتقد لبعض الثقة ، هذا الانتصار سيساهم كثيرا فى تحقيق مسيرة الانتصارات وتحسين مركز الفريق بجدول مسابقة الدورى”.
وأختتم المدافع الشاب :”سنقاتل أمام النادى الأهلى ،كل لاعب يحلم بالمشاركة فى مثل تلك المباريات لإثبات جدراته فى الدفاع عن قميص فريقه”.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشئ الإسماعيلي يعلق على فوز فريقه أمام نادي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.