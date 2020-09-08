العجوز: فوز الإسماعيلي علي نادي مصر هام قبل مواجهة الأهلي

يرى أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلى ،القائم بأعمال مدير الكرة أن الفريق حقق انتصار معنوى فى غاية الأهمية أمام نادى مصر قبل مواجهة الأهلى. وفاز الإسماعيلى برباعية دون رد على فريق نادي مصر مساء امس فى الجولة الــ25 للمسابقة حيث يلتقى الأهلى فى قمة الأسبوع الــ26 يوم الجمعة المقبل. فى الجولة الــ25 للمسابقة حيث يلتقى الأهلى فى قمة الأسبوع الــ26 يوم الجمعة المقبل. وأضاف العجوز :”هذا الانتصار سيساهم فى عودة الثقة للاعبين بشكل تدريجي قبل مباراة صعبة أمام الأهلى”. صعبة أمام الأهلى”. وواصل :”أعلم أن مباراة الأهلى لها مذاق خاص لكنها فى النهاية مباراة لاتتعد حدود الثلاث نقاط”. وأتم حديثه :”من أهم أسباب الانتصار وبهذه النتيجة الكبيرة هو التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية على صعيد التمركز لاسيما على الصعيد الدفاعى مع علاج بعض الاخطاء التى ظهرت مؤخرا”.

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