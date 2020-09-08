رقم مميز لـ حازم مرسي مع الإسماعيلي

حقق الإسماعيلى فوزا على نادى مصر بأربعة أهداف مقابل هدف ،فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ، لحساب الأسبوع الــ25 بمسابقة الدورى المحلى. سجل حازم مرسى هدف فريقه الرابع والذى يعد الهدف رقم 2000 فى مسابقة الدورى خلال المنافسات المكتملة. ودائما ما ينجح المهاجم الشاب فى وضع بصمة للدراويش بعد أن سبق له تسجيل الهدف رقم 100 على صعيد مشاركاته الإسماعيلى بالبطولات العربية. أن سبق له تسجيل الهدف رقم 100 على صعيد مشاركاته الإسماعيلى بالبطولات العربية. ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب الشاب بالدورى ، كما يعد هذا الانتصار هو الأول للاسماعيلى بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

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