منتخب إيطاليا يعود من هولندا بفوز ثمين

حقق المنتخب الإيطالي فوزاً هاماً على مضيفه منتخب هولندا بهدف دون رد في المباراة التي جرت في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الاثنين على ملعب يوهان كرويف.
هدف المباراة الوحيد سجله لاعب وسط الأزوري نيكولو باريلا في الدقيقة 45+2، فأهدى بلاده الانتصار الأول في المسابقة بعد التعادل في الجولة الأولى (1-1) مع البوسنة والهرسك.
وفي إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة ذاتها خسر منتخب البوسنة والهرسك على أرضه أمام ضيفه منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد بيلينو بولي في مدينة زنيكا.
وتمكن المنتخب البوسني من افتتاح التسجيل عن طريق حاريس هاجرادينوفيتش في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل كميل غليك لبولندا في الدقيقة (45+1) من زمن الشوط الأول.
وفي الدقيقة 68 أحرز كاميل غروشيسكي ثاني أهداف المنتخب البولندي.
بذلك تصدر المنتخب الإيطالي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط ثم جاء المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وحلت بولندا ثالثة بالرصيد ذاته، فيما تذيل المنتخب البوسني ترتيب المجموعة الأولى في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.
المصدر: بي إن سبورت
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