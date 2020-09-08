رياضة | باريس سان جيرمان يقدم عرض جديد لضم بن ناصر في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقدم عرض جديد لضم بن ناصر في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لازال نادي باريس سان جيرمان يحاول التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم وسط نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قدم عرض جديد إلى نادي ميلان لضم إسماعيل بن ناصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وكشفت الصحيفة أن باريس سان جيرمان قدم عرض بقيمة 40 مليون يورو لنادي ميلان لضم بن ناصر هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ميلان رفض العرض المقدم من نادي باريس سان جيرمان وطالبت النادي برفع العرض المقدم لضم اللاعب.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي باريس سان جيرمان لازال في مرحلة مفاوضات مع نادي ميلان حتى الآن لمحاولة حسم الصفقة في أسرع وقت.