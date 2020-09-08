رياضة | جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسباني، موقفه النهائي بشأن الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جريزمان لا يفكر في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة هذا الصيف وينوي الاستمرار في النادي.

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وكشفت الصحيفة عن وجود نيه لدى جريزمان في الاستمرار مع البارسا والقتال على حجز مكانه الأساسي في تشكيل الفريق خاصة مع اقتراب رحيل لويس سواريز عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكالمة رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة لجريزمان والتي أكد له أنه باقي في الفريق وسيعتمد عليه بشكل أساسي جعلته يتحمس أكتر للاستمرار مع النادي والقتال على مكانه حتى نهاية عقده.

وينتهي عقد أنطوان جريزمان مع نادي برشلونة بشكل رسمي في نهاية عام 2024 المقبل.