رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المكس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق 17 نقطة عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني.

وسوف يستعد النادي الاهلي لملاقاة الإسماعيلي يوم الجمعة 11 سبتمبر على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الفريق الأحمر يفصله فقط 8 نقاط عن تحقيق لقب بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.