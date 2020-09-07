رسميا.. خاميس رودريغيز ينتقل من ريال مدريد إلى ايفرتون 

أعلن ريال مدريد مساء اليوم الاثنين انتقال خاميس رودريغيز (29 عام) إلى إيفرتون، وفق بيان رسمي نشره النادي بموقعة على الانترنت.

وفي البيان "شكر ريال مدريد خاميس على تفانيه واحترافه وسلوكه المثالي خلال جميع المواسم التي قضاها في النادي ويتمنى له التوفيق في مرحلته الجديدة".

من جانبه أعلن إيفرتون الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت عن ضم الكولومبي خاميس رودريغيز، وقال "إيفرتون وقّع مع صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد بعقد يمتد لسنتين مع خيار التمديد لموسم ثالث".

وقال خاميس في تصريحات لموقع النادي الإنكليزي: "أنا سعيدٌ حقاً لأنني سأكون في هذا النادي العظيم، النادي الذي يملك تاريخاً كبيراً، مع المدرب الذي يعرفني جيداً".

Advertisements

وخرج خاميس من حسابات الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد في الموسم الفائت، إذ لم يشركه في التشكيلة الأساسية سوى مباريات قليلة فقط، علماً أنّ ريال سبق وأن أعار نجمه إلى بايرن ميونيخ الألماني.

يذكر أن رودريغيز هداف مونديال 2014 وأحد أبرز النجوم الذي قدم نفسه بقوة لعالم المستديرة خلال المونديال البرازيلي، انتقل إلى ريال العام نفسه قادما من موناكو، لكنه أخفق في انتزاع مركز له بتشكيلة الملكي.

وأعير عام 2017 إلى بايرن موسمين قبل أن يعود الموسم المنصرم إلى الريال، غير أنه أخفق مجددا في إثارة إعجاب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وسادت بينهما علاقته متوترة وغير ودية.

وتربط رودريغيز علاقة قوية بأنشيلوتي الذي عبر في أكثر من مناسبة تقديره لموهبة اللاعب، كما كرر رغبته في أن يتعاقد إيفرتون معه.