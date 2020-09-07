إصابة النجم الفرنسي "كيليان مبابي" بفيروس كورونا 

استبعد كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان عن قائمة الديوك التي ستواجه كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بسبب تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم الإثنين عن إصابة مبابي بفيروس كورونا المستجد، ما سيحرمه من المشاركة مع أبطال العالم في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية التي تشكل إعادة لنهائي مونديال 2018.

وانضم مبابي الذي شارك في تمارين المنتخب الإثنين قبل أن تأتي نتيجة فحصه إيجابية، إلى قائمة لاعبي سان جيرمان المصابين بفيروس "كوفيد-19" بعد البرازيليين نيمار وماركينيوس والأرجنتينيين أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي باريديس والحارس الكوستاريكي كايلور نافاس.

وجميع هؤلاء أصيبوا بالفيروس خلال عطلة في إيبيزا بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني.

كما أصبح مبابي رابع لاعب من المنتخب الفرنسي يستبعد عن تشكيلة أبطال العالم بسبب "كوفيد-19" بعد بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) الذي أعلن عن إصابته قبيل الكشف عن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، وحسام عوار (ليون) والحارس ستيف مانداندا (مرسيليا).

Advertisements

وقالت إدارة المنتخب الفرنسي إنّه "تمّ إبعاده (مبابي) عن المجموعة بعد وصول النتائج، في نهاية التدريب، قبل أن يعود إلى منزله في المساء، وعلى غرار الوفد (المنتخب وطواقمه) بأكمله، خضع كيليان مبابي لاختبار قبل التجمع (في معسكر المنتخب)".

وكشفت: "جاءت النتيجة سلبية (قبل التجمع) مثل تلك التي جاءت الأربعاء الماضي، بطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في إطار مباراة السويد وفرنسا" السبت والتي سجل فيها مهاجم سان جيرمان هدف الفوز 1-صفر في سولنا.

ومن المؤكد أن مبابي سيغيب الخميس عن مستهل مشوار سان جيرمان في الدوري الفرنسي حيث سيحل ضيفاً على لنس ضمن المرحلة الثانية، وذلك بعد أن غاب النادي الباريسي عن المرحلة الافتتاحية نتيجة وصوله إلى نهائي دوري الأبطال.

المصدر: بي إن سبورت