ميسي يشارك في تمارين برشلونة لأول مرة منذ قراره البقاء

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الاثنين، إلى تمارين برشلونة الإسباني، وذلك بعدما قرر البقاء مع النادي الكاتالوني حتى نهاية عقده في 2021، عوضا عن المضي قدما في رغبته بالرحيل هذا الصيف.

وبعد أيام من التجاذبات بين "البرغوث" البالغ من العمر 33 عاما، والنادي الذي يدافع عن ألوان فريقه الأول منذ 2004، شوهد أفضل لاعب في العالم، الاثنين، يقود سيارته باتجاه مدينة جوان غامبر الرياضية في سانت جوان ديسبي، قرابة الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ)، حيث يشارك في التمارين للمرة الأولى تحت إشراف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان.

واتخذ ميسي، الجمعة، قرار البقاء في برشلونة لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المحكمة ضد نادي حياته، لكن من دون أن يخفف من حدة هجومه على رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، متهما إياه بعدم الالتزام بكلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي مجانا في نهاية الموسم الماضي.

وامتنع ميسي، الأحد الماضي، عن إجراء فحص فيروس كورونا المستجد، الذي خضع له جميع اللاعبين والطواقم العاملة في الفريق استعدادا لبدء التمارين التحضيرية للموسم الجديد، وذلك بعدما أرسل محاموه في 25 أغسطس عبر الـ"بورفاكس"، وهو نوع من البريد الذي يمكن إرساله ماديا (ورقيا) أو إلكترونيا في إسبانيا، وله قيمة الدليل المعترف به أمام المحاكم، طلبا يعلن فيه رغبته في فسخ عقده مع الفريق من جانب واحد.

وفي مقابلة حصرية مع موقع "غول" المتخصص، أفاد ميسي الجمعة بأنه لن يذهب إلى المحكمة ضد برشلونة "لأنه النادي الذي أحبه، والذي أعطاني كل شيء منذ وصولي، إنه نادي حياتي، لقد صنعت حياتي هنا"، كاشفا "قلت للنادي، وخاصة الرئيس، إنني أريد الرحيل. كنت أقول له ذلك طوال العام. اعتقد أن الوقت قد حان للتنحي".

وأعرب عن اعتقاده بأن "النادي بحاجة إلى المزيد من الشباب والناس الجدد واعتقدت أن وقتي في برشلونة قد انتهى، وأشعر بالأسف الشديد لأنني كنت أقول دائما إنني أريد إنهاء مسيرتي هنا".

وواصل "كانت سنة صعبة للغاية، لقد عانيت كثيرا في التدريب وفي المباريات وفي غرفة الملابس. أصبح كل شيء صعبا جدا بالنسبة لي، وجاء الوقت الذي أردت فيه البحث عن أهداف جديدة، وآفاق جديدة".

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وشدد ميسي على أن رغبته لم تكن وليدة الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، "كنت أفكر في الأمر لفترة طويلة. قلت للرئيس وله بالذات، إنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أريد الرحيل أو البقاء ولكن في النهاية لم يحافظ على كلمته".

وعلى الرغم من عدم سعادته بالنهاية التي آلت إليها الأمور، شدد ميسي على أنه سيقدم كل ما لديه لبرشلونة في الموسم المقبل تحت قيادة مدربه الجديد، كومان، الذي خلف كيكي سيتيين، بعد موسم مخيب محليا وقاريا على السواء، على أن ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو من العام المقبل.

وتابع "سأستمر في برشلونة وموقفي لن يتغير حتى لو كنت أريد الرحيل".

وفي حال اجتيازه فحص "كوفيد-19"، قد يشارك ميسي، السبت، في المباراة الودية ضد خيمناستيك تاراغونا من الدرجة الثالثة.

وعلى رغم أن الموسم الجديد من الدوري الإسباني ينطلق الجمعة، فإن المباراة الأولى لبرشلونة في "لا ليغا" ستكون في 27 سبتمبر، ضد فياريال، ضمن المرحلة الثالثة، وذلك بعد منح الفرق التي انتهى موسمها متأخرا نتيجة المشاركة القارية، فرصة التقاط أنفاسها.

المصدر: فرانس برس