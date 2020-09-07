رياضة | روما يُهدد صفقة برشلونة المُنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روما يُهدد صفقة برشلونة المُنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن روما الإيطالي اقتحم سباق التعاقد على الهولندي ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الفرنسي والمنتخب الهولندي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع جول العالمي بأن روما يطمح في التعاقد مع ديباي البالغ من العمر 26 عامًا من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وأشار الموقع العالمي إلى أن النجم الهولندي ارتبط بالإنتقال إلى برشلونة بطلب صريح من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الجديد علمًا بأن ديباي ينتهي عقده مع ليون في 2021.

وأوضح الموقع العالمي أن ممفيس ديباي تمكن من اكتشاف نفسه مع ليون بعد تجربة فاشلة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث خاض مع ليون حتى الآن 139 مباراة وسجل 57 هدفًا وصنع 43 هدف آخرين.